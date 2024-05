Grundschulsporttag in Krefeld 1000 Kinder bejubeln die Stadtmeister in der Glockenspitzhalle

Der Grundschulsporttag war der Abschluss des Cups. Er hatte Anfang März begonnenen, 77 Mannschaften von 44 Krefelder Schulen haben daran teilgenommen. In sieben Wettkampfklassen spielten Grund-, Förder und weiterführende Schulen sowie die Berufskollegs ihre Turniersieger aus. Die Gesamtschule Uerdingen gewann in der Wettkampfklasse 2010 und jünger das Finale. Bei den Mädchen holte sich in dieser Altersklasse die Marienschule den Titel. Das Gymnasium Fabritianum setzte sich bei den Jahrgängen 2012 und jünger durch. Stadtmeister bei den Förderschulen wurde die Erich-Kästner-Schule, bei den Berufskollegs siegte das BK Vera Beckers.