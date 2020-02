Studenten aus München werfen einen Blick auf Krefeld : 100 Stadthäuser für die Zukunft der City

Krefeld Im Labor für Stadtkultur an der Königstraße 126 zeigt wirstadt.org Ergebnisse der Zusammenarbeit mit der Hochschule München. 25 Master-Studenten haben Ideen für die Bebauung von Baulücken auf Flächen zwischen den Wällen geliefert.

Ein Blick von außen ist oft hilfreich: Der geschulte Blick von auswärtigen Master-Studenten der Architektur auf die Potenziale der Stadt Krefeld innerhalb der vier Wälle liefert reichlich Diskussionsstoff. 25 junge Männer und Frauen der Hochschule München haben ein Studienprojekt in Krefeld verwirklicht und Baulücken in der Innenstadt ausfindig gemacht, inventarisiert und eine Idee zur Nutzung und Bebauung ausgearbeitet.

Die Ergebnisse sind in einem Ladenlokal an der Königstraße 126 zu sehen. Eine Runde von engagierten Fachleuten rund um Claudia Schmidt und Rainer Lucas präsentieren dort Modelle, Zeichnungen und Entwürfe. Innerhalb der Vier Wälle sei Platz für etwa 100 Stadthäuser. Viele Baulücken in der Innenstadt seien seit vielen Jahrzehnten unbebaut und wirken sich negativ auf das Stadtbild und damit auf den Wert der Häuser in ihrer direkten Umgebung aus. Was aber wäre, wenn eine Baulücke nicht als Spekulationsobjekt, sondern als Lebensraum für unternehmungslustige, kreative Stadtbewohner gesehen würde?