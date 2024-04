Altes Familienrezept 100 Jahre Krefelder Weißbrot – Aktion für Verein Lichtblicke

Vor 100 Jahren habe der aus Düsseldorf stammende Bäckermeister sein Rezept für ein Weißbrot entwickelt, das sich seit Jahrzehnten in Familienbesitz befinde und das oft zu besonderen Anlässen, beispielsweise zu Weihnachten, in der Familie gebacken werde, berichtete Christian Schages, Urenkel von Richard Butz. „Ob das Weißbrot auch in der Bäckerei verkauft wurde, möchte ich nicht behaupten, aber ich kann es mir gut vorstellen“, sagte Schages, der für Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr über den ganzen Tag einen Info- und Verkaufsstand auf der Terrasse des „Ristorante mamma’s“ plant. Der Clou: Er bietet das Butz-Weißbrot zum Mitnehmen gegen eine Spende für die Aktion Lichtblicke an. Hergestellt werde das Weißbrot nach dem alten Originalrezept von der Krefelder Bäckerei Daamen. „Ich freue mich so sehr, dass ich meinen Verkaufsanhänger hier genau an der Stelle aufstellen darf, wo einst die Bäckerei meines Urgroßvaters war und auch darüber, dass ich das Rezept zusammen mit einem Foto, auf dem er zu sehen ist, an das Krefelder Stadtarchiv zur Archivierung für die Nachwelt übergeben kann. Auch wenn ich meinen Urgroßvater selbst nicht gekannt habe, denke ich, er würde sich – wie meine Großmutter, die in der Bäckerei gearbeitet hat – bestimmt sehr freuen. Im Stadtarchiv ist das Rezept bestimmt gut aufgehoben und alle, die wollen, können das Brot dann zu Hause nachbacken“, erzählte Schages.