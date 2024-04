Austellung in Krefeld 100 Jahre, 100 Werke - Hommage an Herbert Zangs

Wo Zangs ist, bewegt sich Kunst auf neuen Wegen, sagt Galerist Egon Heidefeld. Er hat den Krefelder Künstler gut gekannt und hat „immer Zangs im Angebot“. Zum 100. Geburtstag von Herbert Zangs in diesem Jahr richtet Heidefeld eine Hommage aus: 100 Jahre - 100 Werke. Die Ausstellung wird am Sonntag, 14. April, in den Galerieräumen in der Ostwall-Passage, Ostwall 64-66, um 15 Uhr eröffnet.