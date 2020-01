Kundgebung in Krefeld : 1,43 Millionen Euro Spenden für den Zoo

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 5 Bilder So war die Kundgebung zum Krefelder Zoo.

Krefeld Rund 500 Menschen antworteten mit Jubel, als der Spendenstand bekanntgegeben wurde. Zoodirektor Dreßen spendete auch Trost: Die umgekommenen Menschenaffen lebten weltweit in ihren Nachkommen weiter.

In einer anrührenden Kundgebung zum Gedenken an die Brandkatastrophe im Krefelder Affenhaus hat Oberbürgermeister Frank Meyer versprochen, dass das Affenhaus wieder aufgebaut wird. „Die neue Heimat für unsere Menschenaffen, das ,Artenschutzzentrum Affenpark’, wird den modernsten Anforderungen genügen – diese Anlage wird so schön und artgerecht ausfallen, wie das baulich und technisch nur möglich ist“, sagte er unter viel Applaus vor rund 500 Menschen auf dem Platz vor dem Rathaus. Wie groß die Welle der Hilfsbereitschaft ist, zeigten zwei Zahlen, die Friedrich Berlemann als Vorsitzender der Zoofreunde in seiner Ansprache mitteilte. Demnach sind seit der Katastrophennacht 1,4 Millionen Euro an Spenden bei den Zoofreunden eingelaufen; der Verein verzeichnet seit dem 1. Januar 1500 neue Mitglieder.

In seiner mehrfach von Applaus begleiteten Ansprache erinnerte Oberbürgermeister Meyer noch einmal an die Schrecken der Unglücksnacht und die „schrecklichen Bilder“, die man seitdem im Kopf habe. Die guten Nachrichten seien darüber fast untergegangen, betonte er: dass kein Mensch zu Schaden gekommen und die Gorilla-Anlage unversehrt geblieben sei. Er dankte unter viel Applaus den Einsatzkräften. Er ging auf Reaktionen in den sozialen Netzwerken ein, in denen die Formen der Trauer in Krefeld kritisiert oder gar verhöhnt oder aufgerechnet worden seien mit anderen Verlusten in der Natur, etwa bei den Bränden in Australien: „Trauer und Schmerz lassen sich weder quantifizieren noch aufwiegen: Sie sind ein zutiefst privates Gefühl“, sagte Meyer und plädierte für einen respektvollen und sachlichen Umgang ohne Häme, ohne Hass und ohne die Verbreitung falscher Tatsachen. Meyer ging auch auf Zoo-Kritiker ein, die Zoos abschaffen wollen. Er könne, den Wunsch, Tiere nur in freier Wildbahn zu sehen, verstehen, „doch die Wirklichkeit auf diesem Planeten ist leider eine andere. Viele Tierarten wären längst ausgestorben, wenn es keine Zoos gäbe.“

Zoodirektor Wolfgang Dreßen sprach von quälenden Fragen des Verschuldens und der Verantwortung, von der unendlichen Trauer über den Verlust der „Lebewesen, die zu unserer Stadt gehörten.“ Tröstlich für ihn sei es zu wissen, dass die Krefelder Menschenaffen weltweit in zahlreichen Nachkommen weiterlebten. Es waren anrührende Momente, als er auf einer großen Leinwand Porträts der im Feuer umgekommenen Affen zeigte und ihre Nachkommen auflistete. Dreßen sprach auch von magischen Momenten, wenn man als Mensch Mimik und Gestik der Affen zu verstehen schien und das Gefühl hatte, dass das tierische Gegenüber „scheinbar tief in die menschliche Seele schaut“.

Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos und Präsident des Weltzooverbandes, berichtete von seiner Verbundenheit mit dem Krefelder Zoo seit Kindertagen; er sei in Duisburg aufgewachsen und oft als Junge im Krefelder Menschenaffenhaus gewesen. Er begründete ausführlich den Sinn der Existenz von Zoos für Forschung, Bildung und Artenschutz. Zoos seien in Zeiten wachsender Naturentfremdung immens wichtige Einrichtungen und für den Artenschutz „Notausgänge der Natur“. Die Forderung nach Abschaffung der Zoos oder den Verzicht auf den Wiederaufbau des Krefelder Affenhauses könne er absolut nicht nachvollziehen. Er betonte, wie wichtig die Rolle des Krefelder Zoos in nationalen und internationalen Zooverbänden und Schutzprogrammen spiele, und gratulierte den Krefeldern zu ihrem Zoodirektor und seinem Team: Dieser Satz wurde mit viel Applaus bedacht, ebenso wie der Appell, aus dem schrecklichen Unglück einen Auftrag für einen Neuanfang zu nehmen.