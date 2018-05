Korschenbroich: Zum runden Geburtstag ein Fest in Carbonne

Zum runden Geburtstag ein Fest in Carbonne

Korschenbroich 1988 vereinbarten die Bürgermeister Mühlen und Hellé die Partnerschaft zwischen Korschenbroich und der südfranzösischen Stadt.

Vor wenigen Wochen stimmten sich die Freunde von Carbonne mit einem Frankreich-Quiz auf den bald anstehenden runden Geburtstag ihres Vereins ein. Der besteht seit fast 30 Jahren. Bei Cacahouèttes, das sind Erdnüsse zum Knabbern, testeten Vereinsmitglieder im spielerischen Quiz, wie fit sie in Fragen zum Nachbarland sind. Vom 4. bis 7. Oktober reist erneut eine deutsche Delegation nach Frankreich und erwidert damit den Besuch der französischen Gäste im vergangenen Jahr.

Dieses Mal ist die Reise eingebunden in das knapp 30-jährige Bestehen der freundschaftlichen Begegnungen dies- und jenseits der Grenze. Das Comité de Jumelage de Carbonne plant zum Beispiel einen "Marche populaire autour de Carbonne", zu dem die Gäste aus Korschenbroich herzlich eingeladen sind. Vielleicht ist dies auch eine Revanche für die Herausforderungen des Internationalen City-Laufes, denen sich bereits etliche Carbonner am Niederrhein stellten.

Der Verein veranstaltet neben Besuchen bei den Freunden in Frankreich Kulturabende zu deutsch-französischen Themen.

Als der Tross der Tour de France durch Korschenbroich fuhr, weilte der Carbonner Bürgermeister Bernard Bros bei den deutschen Freunden. Zu einem gemeinsamen Konzert mit dem Jugendblasorchester brachten Carbonner Musiker den bevorzugt von Akkordeon und Klarinette getragenen Sound der Heimat mit. So ist jede Seite bestrebt, den Freunden Kultur und Lebensweise des eigenen Landes näher zu bringen. "Carbonne liegt sehr malerisch an der Garonne, und in der Ferne sieht man die Pyrenäen", schwärmt Gisela Bremes.