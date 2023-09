Test-Alarm in Deutschland Wie der bundesweite Warntag in Korschenbroich lief

Um 11 Uhr sollte am 14. September der Alarm losgehen, in Form von Sirenen und Meldungen über Smartphones. In der Vergangenheit gab es an vielen Stellen Pannen beim bundesweiten Warntag. Laut Frank Baum, Chef der Feuerwehr, ist in Korschenbroich aber alles wie geplant verlaufen. Es wurde extra Personal abgestellt, um mögliche negative Rückmeldungen von Bürgern aufzunehmen, bei denen kein Alarm geschlagen wurde. „Uns wurden aber keine Probleme berichtet“, sagt Baum. Außerdem habe sich niemand gemeldet, der nichts von der Aktion wusste. Er schließt daraus, dass die breite Informationskampagne von Bund und Ländern alle Korschenbroicher erreicht hat.