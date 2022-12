Weihnachtsidee aus Korschenbroich Bilder als Last-Minute-Geschenke aus dem Atelier

Das Atelier im Hannenhaus, Hannenplatz 4, in Korschenbroich, ist am Montag, 19. Dezember, am Dienstag, 20. Dezember, und am Mittwoch, 21. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Anfragen an die Künstlerin Gundhild Tillmanns können über die Telefonnummer 0171 4156638 gestellt werden.