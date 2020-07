Wählergemeinschaft in Korschenbroich : Aktive will kein größeres Rathaus, aber einen Radschnellweg

Einen Ausbau des Rathauses lehnt die Wählergemeinschaft „DIe Aktive“ ab. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Eine erneute Zusammenarbeit von CDU und SPD verhindern, so lautet das oberste Ziel der Wählergemeinschaft für die Stadtratswahl. Nur so sieht sie die Chance, ihr Programm zu verwirklichen. Wir sagen, was darin steht.

Auch wenn die Wählergemeinschaft „Die Aktive“ keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten in den Wettbewerb mit Amtsinhaber Marc Venten schickt: Ein Programm für die Wahl des neuen Stadtrates im September hat die Aktive schon. Doch um möglichst viele der darin aufgeführten politischen Vorhaben verwirklichen zu können, müssten die Wähler im September der Wählergemeinschaft den Gefallen tun, die Mehrheitsverhältnisse im Rat grundlegend zu verändern. Wichtigstes Ziel sei es, „die unproduktive Zusammenarbeit von CDU und SPD und iher Mehrheit zu verhindern. Nur dann werden auch neue Ideen eine Chance haben, sich im Stadtrat durchzusetzen“, schickt die Wählergemeinschaft all ihren programmatischen Leitsätzen voraus.

Und zu denen gehört zuvörderst das Thema, mit dem die Aktive in Korschenbroich überhaupt groß geworden ist: das Grundwasser. „Wir wollen die im Jahr 2021 auslaufenden Grundwassernotmaßnahmen fortführen und auf eine dauerhafte Grundlage stellen“, sagt die Wählergemeinschaft. Einen Umbau der Außenanlagen des Hallenbades lehnt sie als unnötig und zu kostpielig ab, ebenso eine Vergrößerung des Rathauses. Stattdessen soll der Flächenbedarf für Amtsstuben verringert werden, indem Verwaltungsmitarbeiter häufiger im Homeoffice arbeiten. Das soll Raumbedarf und Energiekosten senken.

Mehr Transparenz des Verwaltungshandelns und mehr Mitbestimmung von Bürgern sind weitere Punkte im Programmkatalog. Für mehr Bürgerteilhabe soll es stärker als bisher Online-Befragungen geben, die in die in den Entscheidungsprozess von Verwaltung und Politik einfließen sollen. Weitere Stichworte: Digitalisierung, flächendeckende Abdeckung des Stadtgebiets mit Glasfaseranschlüssen, Nein zu einem Ausbau des Düsseldorfer Flughafens, bessere Mobilitätsangebote für Radfahrer, am besten mit einem Radschnellweg von Mönchengladbach über Korschenbroich und Kleinenbroich nach Neuss.