Vorfall in Kleinenbroich : Einbrecher stehlen Spenden aus Kapelle

Die eingeschlagene Scheibe an der Kapelle. Foto: Polizei

Kleinenbroich Einen Geldbetrag in zweistelliger Höhe haben Unbekannte am Sonntag zwischen 16 Uhr bis 22 Uhr bei einem Einbruch in eine kleine Kapelle an der Antoniusstraße entwendet.

