Serie „Neue Heimat in Korschenbroich“ Umzug in die Freiheit

Es habe seine Zeit gedauert, bis er sich in Korschenbroich heimisch gefühlt habe. „Ich bin durch Zufall hierhergekommen und habe mich viele Jahre durchgekämpft. Da war anfangs manchmal ein Fremdeln. Doch 2000 war es so weit. Da war mir klar, du gehst nicht mehr weg“, sagt Walther. Da habe ihn auch das Angebot einer Stelle als Sportamtsleiter in Dresden nicht reizen können. „Die Bindung an Korschenbroich ist fest. Hier habe ich beruflich weitgehend selbständig arbeiten können. Hier fühle ich mich im Verein und als Trainer im Korschenbroicher Leichtathletik-Club fest eingebunden. Hier habe ich ein schönes Haus“, fasst Walther zusammen. Er betont, über Patts „Sparkassenläufer“ ewig in Korschenbroich fixiert zu sein. Denn an einer Stelle der Figur steht sein Name neben dem des ehemaligen Bürgermeisters Heinz-Josef Dick.