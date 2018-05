Korschenbroich : Viele Wege in kritischem Zustand

Korschenbroich Für die städtischen Straßen und landwirtschaftlichen Wege im Stadtgebiet wurden seit 1998 kontinuierlich Bestandsaufnahmen und sogenannte Prioritätenlisten gemacht. 2012 erfolgte eine messtechnische Befahrung zur Erfassung und Bewertung der Straßen und Wege. Die Bewertung erfolgt durch eine Einordnung in eine Zustandsklasse von eins bis acht, wobei acht den schlechtesten Zustand darstellt. Das Ergebnis: ein Großteil der Straßen und Wege befindet sich in einem kritischen Zustand - in den Klassen fünf bis acht. "Wir müssen in die Kategorien vier bis sechs investieren", sagte der technische Beigeordnete Georg Onkelbach im Fachausschuss. Bei diesen Straßen sei eine Substanzverbesserung noch im Rahmen des finanziell Möglichen. In den Kategorien darüber müsse man über eine Komplettsanierung nachdenken, die nach dem jetzigen Stand nicht zu leisten sei. Deshalb hoffe man auf die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, um "in die Tiefe investieren zu können" und die Straßen zukunftsfähig zu machen. Zustimmung kam aus jeder der Fraktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein weiteres Thema waren die 176 Bushaltestellen in Korschenbroich. In den Jahren 2011 und 2012 fanden an 45 Buswartehallen Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit statt. Demnach sind allerdings immer noch 131 Haltestelle nicht barrierefrei. "Das Thema beschäftigt uns schon seit einigen Jahren" weiß Tiefbauamtsleiter Christoph Herchner. Bis 2022 müsse die Barrierefreiheit an allen Haltestellen gewährleistet werden.

(dola)