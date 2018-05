Korschenbroich : Viele Künstler öffnen ihre Ateliers

Korschenbroich Vom 30. Juni bis zum 1. Juli 2018 kehrt der "Arbeitsplatz Kunst" auch in die Stadt Korschenbroich zurück. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im Rhein-Kreis Neuss werden wieder ihre Ateliers öffnen. Eine Preview-Ausstellung mit Positionen zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird am 7. Juni, 19 Uhr, im Verwaltungssitz des Rhein-Kreises Neuss an der Oberstraße 91 in Neuss eröffnet. Im Kulturbahnhof Korschenbroich, Am Bahnhof 2, wird vom 23. Juni bis zum 8. Juli eine Begleitausstellung zum Arbeitsplatz Kunst unter dem Titel "Vom Bahnhof zum Atelier" gezeigt.

In dieser Ausstellung zeigen Korschenbroicher Künstlerinnen und Künstler ihre Werke und machen damit natürlich neugierig auf einen Besuch in ihren jeweiligen Ateliers. Die Ausstellung wird am Freitag, 22. Juni um 19 Uhr, eröffnet und kann sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Der Eintritt zu deser Veranstaltung ist frei. Aus Korschenbroich werden mehrere Künstlerinnen und Künstler an dieser künstlerischen Aktion teilnehmen. Weitere Informationen zu den einzelnen Künstlerinnen und Künstler und den Ateliers gibt es auf der Internetseite www.arbeitsplatzkunst.de/kuenstler.

(NGZ)