VHS Kaarst-Korschenbroich Volkshochschule stellt neues Programm vor

Als Impuls für einen aktiven Meinungsaustausch empfiehlt Donker für den Bereich Gesellschaft und Umwelt Professor Klaus-Peter Hufers Vortrag „Argumente gegen Stammtischparolen. Populismus aus der Mitte der Gesellschaft. Wie kann man kontern?“ am 16. September in Kaarst. Der Referent, der sich in Lehrtätigkeit und Publikationen mit dem Thema befasst hat, lade zum sachlichen Austausch ein. Sehr gut angenommen würden auch die Vorträge von Jonas Abs, der am 18. Januar über „Werte und Interessen in der deutschen Außenpolitik“ sprechen wird. In Kooperation mit anderen Standorten werden neuerdings in verschiedenen Fachbereichen „Vhs.wissen live online-Vorträge“ angeboten, zu Themen, die alleine nicht zu realisieren wären, etwa zu „Deals mit Diktaturen: Eine andere Geschichte der Bundesrepublik“ am 23. September.