Weiterbildung in Korschenbroich VHS-Programm mit 133 neuen Kursen und Vorträgen

Zu den Höhepunkten zählt Scherer ebenso den Vortrag des ehemaligen Botschafters Jürgen Weerth. Der Afrika-Kenner spricht am 7. November in Kaarst unter der Überschrift „Politik und Gesellschaft“ zum Thema „Der Weg in den neuen Kalten Krieg? Afrika als Aufmarschgebiet fremder Interessen“. Im Bereich Fremdsprachen wird unter anderem ein Kurs für Englandliebhaber angeboten. Unter dem Motto „Englisch lernen einmal anders“ sollen geografische, historische und kulturelle Themen behandelt werden. Erwartet werden Vorkenntnisse im Bereich des A2-Levels. Zum Vortrag „Andalucia, la tierra del flamenco“ (17. November in Kaarst) in spanischer Sprache werden kulinarische Überraschungen versprochen. Der Fachbereich Deutsch lebe vor allem von Integrationskursen, sagt dessen Leiterin Daniela Pütz-Bondzio. Doch sie verweist auch auf den Kurs „Deutsch für Deutschsprachige“ mit dem Ziel, Muttersprachler zu alphabetisieren. „Das Thema Analphabetentum ist oft schambehaftet. Dabei haben wir sieben Millionen Menschen in Deutschland, die nicht lesen und schreiben können“, so Pütz-Bondzio. Im über Audiocards beworbenen Kurs werde der Zugang niederschwellig angelegt.