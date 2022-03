Unterlassungserklärung nach Spendensammlung in Korschenbroich : „Das ist ein Verein, dem das Handwerk gelegt werden sollte“

Korschenbroich Jürgen Hüsges war nach einer Spendensammlung an der Haustür misstrauisch geworden. Das Kinderhilfswerk hatte mit Projekten geworben, die es nicht gibt. Inzwischen hat der Geschäftsführer eine Unterlassungserklärung abgegeben.

Der Verein „Charity Kinderhilfswerk“ aus Bergisch Gladbach hat gegenüber der Stiftung „Bunter Kreis“ aus Augsburg eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Was das mit Korschenbroich zu tun hat? Sehr viel. Denn in der Vorweihnachtszeit sammelte eben dieser Verein auch an den Haustüren in Korschenbroich. Jürgen Hüsges hatte zwar einer Sammlerin des Vereins zehn Euro gespendet. Doch als er sich später den Flyer des „Charity Kinderhilfswerks“ genauer anschaute, wurde er misstrauisch.