Schützenfest in Korschenbroich : Unges-Pengste-Treffen für die ganze Familie

Im Festzelt wurden zudem langjährige und verdiente Schützenbrüder geehrt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Korschenbroichs Schützen trafen sich am Dienstag zum Frühstück im Festzelt. Die Stadt bot dazu wieder einen Unternehmer-Stammtisch an. Zuvor hatte es an Unges Pengste bereits Ehrungen für verdiente Schützenbrüder gegeben.

Rainer Hoppen saß entspannt im Festzelt. „Der Montag war schon ein richtiger harter Tag. Aber jetzt ist bei mir die ganze Anspannung abgefallen, ich werde den Rest des Festes genießen“, sagte der König der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft, der das traditionelle Familienfrühstück am Dienstagvormittag sichtlich genoss. Alle Korschenbroicher Schützenzüge nutzten die Gelegenheit, mit den Familien ein paar angenehme Stunden zu verbringen.

Kuchenübergabe im Festzelt: Die Königinnen Birgit Hoppen (links) und Julia Kirchberg erhielten am Dienstag während des Familienfrühstücks von RP-Redakteur Thomas Grulke jeweils einen Erdbeerkuchen. Foto: Isabella Raupold/Raupold, Isabella (ikr)

Alleine der Schützenzug Sankt Antonius war mit knapp 60 Personen gekommen – er feiert 2019 70-jähriges Bestehen. „Das ist für einen Schützenzug ein hohes Alter. Aber wir haben den Generationswechsel erfolgreich vollzogen“, sagte Gottfried Weeger, Seitenoffizier des Zuges. Das Familienfrühstück sei ein besonderer Termin an Unges Pengste. „Bei den Paraden sind die Schützen ja überwiegend unter sich. Hier zeigen wir, dass auch die Frauen und Kinder ein wichtiger Teil der Schützengemeinschaft sind“, sagte Weeger.

Der Schützenzug Sankt Antonius feiert 70-Jähriges. Foto: Thomas Grulke

Info Fünf Schützenzüge mit runden Geburtstagen Besonderes Jahr Neben Sankt Antonius und De Meähläng gibt es weitere Schützenzüge, die 2019 runden Geburtstag feiern. 40 und 10 Bei den Sebastianern sind die „Schlappe Kisten“ schon 40 Jahre dabei. Bei den Junggesellen sind die i-Dötzchen mit zehn Jahren Zugehörigkeit fast schon erwachsen. Auch De Eck erömm feiern ihre erste Null.

Zwei Tische weiter saßen die Mitglieder des Zuges De Meähläng, die 60-jähriges Bestehen feiern. „Wir haben uns irgendwann entschlossen, keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Trotzdem sind immer noch sechs Gründungsmitglieder dabei“, sagte Wolfgang Losse. Einmal im Monat treffe sich die Gruppe, und das Familienfrühstück sei gute Tradition.

Tradition ist mittlerweile auch der Unternehmer-Stammtisch, den Bürgermeister Marc Venten vor zwei Jahren ins Leben rief. Im Festzelt hatten Unternehmer, Lokalpolitiker und Mitglieder der Stadtverwaltung die Gelegenheit, untereinander sowie mit den Schützen ins Gespräch zu kommen. „Nirgendwo sonst kann man so viele Akteure aus Wirtschaft und Politik auf einmal in Korschenbroich treffen. Zudem ist nichts so heimatstiftend wie das Schützenfest“, sagte Patrick Gorzelanczyk, Referent des Bürgermeisters.

Höchste Auszeichnungen der historischen Schützenbruderschaften hatten derweil Bezirksbundesmeister Horst Thoren, Diözesanbundesmeister Josef Mohr und Europa-Schützen-Generalsekretär Peter-Olaf Hoffmann schon am Sonntag im Festzelt an den Mann. Über den Verdienstorden der Europa-Schützen in Gold durfte sich Bundesgeschäftsführer Ralf Heinrichs freuen. Das Schulterband zum Sankt-Sebastianus-Ehrenkreuz erhielten die beiden auch überregional tätigen Oberschützen Josef Cremer (Präsidium des Bundes) und Friedhelm Pauen (Europa-Schützen-Regionalsekretär). Mit dem Sankt-Sebastianus-Ehrenkreuz wurden Karl-Heinz Göris von der Kinderdirekthilfe Korschenbroich und Fahnenoffizier Bodo von Tongeln ausgezeichnet.