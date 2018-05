Unges Pengste: Gestohlener Degen von der Polizei sichergestellt

Unges Pengste in Korschenbroich

Korschenbroich Ein Schütze hat in Korschenbroich seinen Degen verloren. Dieser wurde in der Nacht zu Montag bei zwei betrunkenen Zivilisten gefunden.

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, waren zwei Schützen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Heimweg. Auf der Straße „An der Synagoge“ torkelten ihnen zwei Männer entgegen, sehr betrunken, sie trugen Zivilkleidung. Auffällig war, dass sie einen Schützenhut und einen frei stehenden Degen dabei hatten. Die beiden Schützen informierten die Polizei und hielten die Männer fest. Die Polizei besuchte den Offizier, dem der Degen abhanden gekommen war, und dieser erkannte ihn als seinen Besitz wieder. So konnte ihm der Degen ausgehändigt werden und bei der letzten Parade des Festes war der Schütze wieder komplett. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei.