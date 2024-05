Fotos aus Korschenbroich Bunte Kleider, hohe Schuhe, Kopfsteinpflaster – die Modenschau zu Unges Pengste 2024

Wenn die Schützen am Pfingstmontag zu Unges Pengste zum Königsball ziehen, ist es vor allem der Auftritt der Damen. Sie sind graziös gekleidet und ziehen häufig mit hochhackigen Schuhen über das Kopfsteinpflaster in Korschenbroich. Melanie Venten etwa trägt an diesem Pfingstmontag ein tief dekolletiertes moosgrünes Abendkleid mit Reifrock.