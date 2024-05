Fotos aus Korschenbroich So war der Empfang zu Unges Pengste 2024 in der Alten Schule

Zum Empfang der Majestäten haben die St. Sebastianus Bruderschaft und die St. Katharina Junggesellen Bruderschaft zusammen mit der Stadt am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, nach Korschenbroich in die Alte Schule eingeladen.

Hans-Willi Türks begrüßte die einzelnen Schützenbruderschaften.

Am Pfingstmontag, 20. Mai 2024, luden die St. Sebastianus Bruderschaft und die St. Katharina Junggesellen Bruderschaft an Unges Pengste wieder zum Empfang der Majestäten in die Alte Schule ein.