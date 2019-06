Unges Pengste 2019 : „Ein zweites Paar Füße könnte ich schon vertragen“

Etwa 1000 Korschenbroicher Schützen waren auf den Straßen unterwegs. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Weit über 20.000 Besucher sowie 1500 Zugteilnehmer feierten in Korschenbroich an Pfingsten ein begeisterndes Schützenfest. Der Empfang der Majestäten bot die Gelegenheit, zwischendurch etwas zu verschnaufen.

Horst Thoren hatte an alles gedacht. Der Bezirksbundesmeister hatte Goldbarren, eine Schatzkarte, ein Flasche Altbier und ein Puzzle von Korschenbroich in eine Truhe gepackt. Diese überreichte er nun Korschenbroichs Bürgermeister Marc Venten, versehen mit einem Unges-Pengste-Aufkleber: „Korschenbroichs größter Schatz“. Venten wusste sich indes zu revanchieren und präsentierte eine Fahne, auf der die Symbole der Stadt und ihres Schützenwesens miteinander vereint wurden. „Jetzt lässt sich die Verbundenheit mit einem Symbol ausdrücken“, sagte Venten.

Der gemeinsame Empfang der Stadt sowie der beiden Korschenbroicher Bruderschaften in der Alten Schule bot die Gelegenheit zu gegenseitigen Geschenken – und eine kurze Zeit des Verweilens inmitten eines wahren Unges-Pengste-Marathons. Denn der Pfingstmontag hatte mit dem Königsfrühstück der beiden Majestäten Rainer Hoppen (Sankt Sebastianus) und Michael Baues (Sankt Katharina) bereits um 7.30 Uhr begonnen. Die beiden Könige hatten insgesamt über 1000 Gäste. Am Mittag – nach dem Empfang in der Alten Schule – standen sie wieder auf der Ehrentribüne am Hannenplatz und ließen bei der Königsparade mit Blumenkorso die Regimenter preußisch-stramm mehrmals an sich vorbeimarschieren.

Foto: Bauch, Jana (jaba) 15 Bilder So schön war die Königsparade in Korschenbroich.

„Ein zweites Paar Füße könnte ich schon vertragen. Aber ansonsten ist es eine ganz tolle Erfahrung“, sagte Jungkönig Michael Baues. Schon am Tag zuvor hatte er eine reibungslose erste Parade mit anschließendem Zapfenstreich miterlebt. Die Besucher standen dicht gedrängt entlang der Strecke an der Sebastianusstraße. Am Ende des Pfingstwochenendes waren es laut Organisatoren weit über 20.000 Besucher. Am Dienstag könne man die 30.000er Marke knacken. „Wir hatten alle den Eindruck, dass unser Dorf mal wieder voll besucht war. Vom Matthias-Hoeren-Platz aus in Richtung dieser Menschenmenge zu laufen, war ein fantastisches Gefühl“, sagte Sebastianer-Präsident Peter Schlösser, der sich zudem sehr zufrieden mit den Partys am Wochenende zeigte. Da hatten die Remember Band und Wallstreet für Stimmung im Festzelt gesorgt.

Die heimlichen Stars an Unges Pengste waren aber die jüngsten Zugteilnehmer. So hatte der Tambour- und Fanfarenkorps Willich einen zusätzlichen kleinen Taktgeber dabei, der sich fleißig im Stechschritt übte. Und die Korschenbroicher Bruderschaften ließen ihre neu aufgebaute Jugendabteilung „Unges Jonges“ mitziehen. Wann immer der Schützennachwuchs an den Tribünen vorbeikam, erhielt er lauten Applaus.