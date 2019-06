Unges Pengste 2019 eröffnet : Korschenbroichs Schützen starten ihren Fest-Marathon

Korschenbroich Mit dem traditionellen Fassanstich hat Korschenbroichs Bürgermeister Marc Venten am frühen Samstagabend das Schützenfest eröffnet. Es war der Auftakt zu einer fünftägigen Feier, die bis Mittwoch noch einige Höhepunkte bereithält.

Schützenfest in Korschenbroich : Das gilt es an Unges Pengste zu beachten

Gekrönt wird der Samstagabend mit einem großen Feuerwerk auf dem Matthias-Hoeren-Platz. Und am Sonntag gibt es um 17 Uhr die erste große Königsparade mit Zapfenstreich an der Pfarrkirche St. Andreas im Korschenbroicher Ortskern – gefolgt von der zweiten Kult-Party im Festzelt, diesmal mit der Band Wallstreet. Am Pfingstmontag ist um 12.30 Uhr die Königsparade mit Blumenkorso, ehe am Abend (20 Uhr) der erste Königsball mit dem traditionellen Königstanz auf die Majestäten wartet.