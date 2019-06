Erste Königsparade in Korschenbroich : Die Kleinsten waren die Größten bei Unges Pengste

Korschenbroich Am Sonntag sahen Tausende Besucher auf dem Korschenbroicher Schützenfest die erste Königsparade. Erstmals marschierte die neue Jugendabteilung der beiden Bruderschaften mit. Sebastianer-Präsident Peter Schlösser zog ein positives Zwischenfazit.

Der Applaus war ihnen gewiss – sowohl vom Publikum im Korschenbroicher Ortskern als auch von den beiden Majestäten der Bruderschaften. Wann immer der Schützennachwuchs am Sonntagnachmittag bei der Königsparade von Unges Pengste an den Tribünen vorbeimarschierte, klatschten die Besucher und die Schützenbrüder besonders laut. Die jüngsten Zugteilnehmer, ob als Mitglied einer Musikkapelle oder eines Schützenzuges, waren die heimlichen Stars der Parade.

Zuvor waren „Unges Jonges“ Teil einer reibungslosen ersten Parade gewesen. Die Majestäten Michael Baues (Sankt Katharina Junggesellen) und Rainer Hoppen (Sankt Sebastianus) ließen die Regimenter und mehrere Tambourcorps an sich vorbeiziehen. Ein zweites Mal kamen die Zugteilnehmer im Stechschritt an den Königen, ihren Ministern sowie den Bruderschaftspräsidenten und weiteren Ehrengästen vorbei. Dann übernahmen die Musiker das Kommando: Zum Zapfenstreich spielten die Musikkapelle Kleinenbroich sowie der Bundes-Schützen-Tamboucorps Nordstern Herrenshoff.

Dieses Gefühl dürfen Korschenbroichs Schützen an Unges Pengste mehrmals auskosten. Denn schon am Montagmittag um 12.30 Uhr steht die nächste Königsparade an, gefolgt von einer weiteren am Pfingstdienstag (18.30 Uhr). Zu Ende geht das Schützenfest aber erst am Mittwochabend mit dem letzten Königsball im Festzelt auf dem Matthias-Hoeren-Platz.