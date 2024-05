Unges Pengste 2024 Ein Koffer voller Orden und eine Erinnerung an eine besondere Toilettenfrau

Bereits am zweiten Tag von Unges Pengste 2024 zeigt sich, wie viele unterschiedliche Facetten das Fest hat. So wurde am Pfingstsamstag bis spät in die Nacht im Festzelt noch im Festzelt mit der Band „Tante Käthe“ gefeiert und viele Menschen amüsierten sich Kostenpflichtiger Inhalt auf der Kirmes beim Autoscooter, rasanten Fahrten auf der „Nessy“ oder dem ein oder anderen Getränk.