Unges Pengste 2024 Ein letzter Tanz beim Königsball und Rekord bei Pfingsttombola

Die Hilfe fließt erstmals übrigens nicht ausschließlich nach Bolgatanga in Ghana, sondern auch in ein Projekt in Benin. Vor allem Mädchen im Alter von zwei bis 18 Jahren, die schwer missbraucht worden sind, erhalten dort psychologische, juristische und medizinische Hilfe. Ebenso wie in Bolgatanga ist das Schutzzentrum übergangsweise ein Zufluchtsort. Die Kinderdirekthilfe sei wieder großartig unterstützt worden durch die beiden Bruderschaften, so Göris. Ganz besonders dankte er aber Marco Heuter, der „wieder alles koordiniert“ habe – vom Losverkauf über die Verwaltung des Geldes bis hin zur Verteilung der Lose.