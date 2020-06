„Mutmach-Konzerte“ in Korschenbroich : Zeichen gegen den Corona-Blues

„Mutmach-Konzerte“ in Korschenbroich

Korschenbroich In Zeiten von „Unges Pengste“ gab es zwölf „Mutmach-Konzerte“ auf dem Hannen-Platz in Korschenbroich. Die Reihe soll nun fortgeführt werden. Das versprach Schützenchef Horst Thoren.

Vorfreude und Nachbereitung mitgerechnet, erstreckt sich „Unges Pengste“ gefühlt von Ostern bis zum Fronleichnamsfest. Da das Schützenfest in diesem Jahr coronabedingt sehr still ausfiel, nahm Schützenchef Horst Thoren die Zeitrechnung zum Maßstab für die Abendmusik auf dem Hannen-Platz. In Summe ergab die Reihe zwölf „Mutmach-Konzerte“.