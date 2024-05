Brauchtum für die Kleinsten in Korschenbroich Mini-Schützen paradierten mit ihren großen Vorbildern

Nach dem kollegialen Austausch unter Majestäten geleiteten Kita-König Bo und die von ihm erwählte Königin Mahalia mit den Ministerpaaren Anton und Rachel sowie Ephraim und Emilia die hohen Gäste der beiden Korschenbroicher Bruderschaften vorbei an der mit Röschen geschmückten Hecke in den Garten. Hier trafen sie auf die Reiterei zu Steckenpferde, eine muntere Schützenschar mit selbst gebastelten Hüten und die Träger der Kita-Fahnen mit den Motiven Frosch, Tiger, Igel und Fuchs für die vier Gruppen. Fahnenschwenker Sebastian, ehemaliges Kind der Sportplatz-Kita, führte den bunten Zug vorbei an der erwartungsvollen und fotografierenden Menge der Eltern, Großeltern und Erzieherinnen zur Festwiese.