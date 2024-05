Schützenfest in Korschenbroich Was ein Familienbesuch auf der Kirmes an Unges Pengste kostet

Korschenbroich · Was zahlt eine Familie mit zwei Kindern für ihren Besuch auf der Kirmes? Unsere Redaktion hat bereits 2023 die Preise gecheckt und nun die aktuellen Kosten eines Jahrmarktvergnügens überprüft. Was ist teurer geworden? Was ist gleich geblieben?

18.05.2024 , 12:00 Uhr

Die Kirmes an Unges Pengste 2024 ist seit Freitag eröffnet. Zum Auftakt waren Fantasiefiguren unterwegs, die für eine besondere Bespaßung der kleinen Besucher sorgten. Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer und Angela Wilms-Adrians