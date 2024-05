Unges Pengste 2024 Königsparade im Nassen und Zapfenstreich im Festzelt

Korschenbroich · Das hätten sich wohl alle anders gewünscht: Denn pünktlich zum Beginn der Königsparade am Pfingstsonntag fing es ordentlich an zu regnen. Doch die 1000 Schützen, 350 Musiker und unzähligen Besucher am Straßenrand störte das nicht. Die Parade war prächtig und der Zapfenstreich wurde kurzerhand ins Festzelt verlegt.

19.05.2024 , 21:13 Uhr

105 Bilder So war die Königsparade mit Zapfenstreich zu Unges Pengste 2024 105 Bilder Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach