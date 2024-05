Unges Pengste 2024 in Korschenbroich Warum in diesem Jahr zwei Majestäten den Fassanstich übernahmen

Wer übernimmt in diesem Jahr den Fassanstich? Diese Frage hatte sich manch einer im Vorfeld gestellt. Eigentlich ist das die Aufgabe des Bürgermeisters. Doch weil der Rathaus-Chef Marc Venten in diesem Jahr Schützenkönig der St. Sebastianus Bruderschaft ist, waren einige fest davon ausgegangen, dass der erste stellvertretende Bürgermeister Hans-Willi Türks diese Aufgabe übernehmen würde. Doch Türks verriet im kleinen Kreis zuvor: „Das macht er so gerne, das wird er heute auch wieder übernehmen.“