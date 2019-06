Schützenfest in Korschenbroich : Reimender König begeistert

Korschenbroich Unges Pengste: Mit dem Silberputz beginnen die Korschenbroicher Festtage. König Rainer Hoppen überzeugte dabei mit einem besonderen Vortrag.

Einen reimenden König, der seine Festfreude in Versen ausdrückt, hatten die Korschenbroicher noch nie: So war die Begeisterung groß, als Sebastianer-Majestät Rainer Hoppen die versammelten Offiziere und Vorstände beim Silberputz mit einem Festvortrag in plattdeutscher Mundart beglückte. Zitat: „Ech wor werklich baff, als minn Frau said, scheet emm eraff.“ Damit verriet er, dass seine Frau den Ausschlag gegeben hatte, den Vogel abzuschießen.