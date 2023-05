Fotos vom Schützen- und Volksfest Prominente Gäste und besondere Geschenke beim Empfang von Unges Pengste

Am Pfingstmontag luden die St. Sebastianus Bruderschaft und die St. Katharina Junggesellen Bruderschaft an Unges Pengste 2023 wieder zum Empfang der Majestäten in die Alte Schule ein.

Ralf Heinrichs (r.), der bis Ende vergangenen Jahres Bundesgeschäftsführer der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften war, wurde ein XXXL-Krug für seine Verdienste rund um das Schützenwesen verliehen.