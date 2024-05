Unges Pengste 2024 „Jeder soll sich hier aufgenommen fühlen“

Die eher humorvolle Ansprache – gespickt mit vielen Anekdoten – übernahm Horst Thoren, Bezirksbundesmeister und stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post. An Michael Hollmann, Chef der Bolten-Brauerei in Korschenbroich gewandt, begrüßte er im „gelobten Land, wo Bolten Alt und Helles fließt“ und in dem das bedeutendste Schützenfest gefeiert würde, um sogleich zu relativeren: „Das mag übertrieben klingen. Ist es auch.“ Denn grundsätzlich gelte für alle Schützenvereine: „Da, wo wir feiern, ist es am schönsten.“