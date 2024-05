Modenschau zu Unges Pengste 2024 Wenn der Catwalk durch Korschenbroich führt

Es ist vor allem ihr großer Auftritt, wenn die Majestäten mit Damen durch Korschenbroich an „Unges Pengste“ zum Königsball im Festzelt ziehen. Im „Dorf mit K“ sprechen die meisten nur von der Modenschau, wenn es für die Schützen in Begleitung ihrer graziös gekleideten Damen von der Gaststätte Oedinger zum Kirmesplatz durch den Ort geht. Und das nicht selten auf hochhckkigen Schuhen über Kopfsteinpflaster. Die Schützen und auch die Besucher – die Modenschau ist auch immer ein Publikumsmagnet – hatten dieses Pfingstmontag, 20. Mai, auch Glück mit dem Wetter: Es war trocken und am frühen Abend ließ sich sogar noch ein wenig die Sonne blicken.