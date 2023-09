Brauchtum in Korschenbroich Schützen beschließen neues Festprogramm für Unges Pengste 2024

Bei Unges Pengste wird manches anders, aber die große Veränderung fällt aus. Die Generalversammlung der beiden Korschenbroicher Bruderschaften Sankt Sebastianus und Sankt Katharina Junggesellen hat sich am Sonntag in der Aula des Gymnasiums für einen Kompromiss entschieden, der vom Schützenzug Uuzbröer eingebracht worden war. Damit entfällt schon zu Unges Pengste 2024 der Pfingstmittwoch, der in den vergangenen Jahren an Attraktivität eingebüßt hatte. Das hatte auch der Pfingstausschuss empfohlen.