Unges Pengste 2024 in Korschenbroich Weshalb Uli Böttges so gerne Blumenhornträger ist

Korschenbroich · Zwölf pompöse Gestecke werden dieses Jahr bei der Königsparade durch Korschenbroich getragen. Der Blickfang für die Zuschauer ist gleichzeitig eine wahre Last für den Träger. Wieso die das aber gerne schultern – und was in so einem Horn drin ist.

19.05.2024 , 18:00 Uhr

Uli Böttges ist zu Unges Pengste 2024 einer der Blumenhornträger. Das Amt hat er bereits mehrfach übernommen. Foto: Markus Rick

Von Tina Walberger