Ein Abend beim Schützen- und Heimatfest Kult-Party, Kirmes, Heimatgefühl – was Besucher zu Unges Pengste nach Korschenbroich zieht

Abgesehen von dieser nicht unwilkommenen Unterbrechung hat die Remember Band das überwiegend junge Publikum fest im Griff. Schon bei den ersten Liedern tanzen die Besucher und singen begeistert mit. Lieder von Boybands wie Take That und den Backstreet Boys kommen besonders gut an. Doch die Mischung macht’s auch dabei: Bei „Viva La Vida“ von Coldplay gröhlen und kreischen die Zuhörer, bei „Ohne Dich“ von der Münchener Freiheit mit der legendären Zeile „Das, was ich will, bist du“ wird es ruhiger und kuscheliger. Und auch dass sich die Band zwischendurch eine wohlverdiente Pause gönnt, lässt die gute Laune im Publikum nicht abklingen. Ein DJ übernimmt die Bühne und die Partygäste feiern schließlich bis in die Nacht begeistert weiter.