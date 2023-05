Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich Unges Pengste mit Fassanstich, voller Kirmes und Kult-Party eröffnet

Unges Pengste, das weit in der Region beliebte Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich, ist seit Samstagabend, 27. Mai, eröffnet. Der Rummel hatte bereits um 14 Uhr geöffnet. Viele Besucher kamen in das Städtchen vor den Toren Mönchengladbachs. Und viele blieben bis in die Nacht. Denn ab 20 Uhr spielte die „Remember Band“ im vollen Festzelt. Das war bei der Kult-Party wieder gerappelt voll, die Stimmung war ausgelassen. Bis weit nach Mitternacht feierten die Gäste.