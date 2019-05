Schützenfest in Korschenbroich : Sportliche Herausforderung Unges Pengste

Farbenfrohes Bild: Der Blumenkorso der 30 Blumenträger am Pfingstmontag gehört stets zu den Höhepunkten an Unges Pengste. Insgesamt werden 1000 Schützen und 350 Musikanten durch Korschenbroich ziehen. Foto: Jana Bauch/Bauch, Jana

Korschenbroich Marschieren, tanzen, immer fit sein – und das fünf Tage lang. Das Korschenbroicher Schützen- und Heimatfest verlangt vor allem den beiden Königen vieles ab. Doch Rainer Hoppen und Michael Baues fühlen sich gut vorbereitet.

Eines hat Michael Baues dem Sebastianer-König Rainer Hoppen derzeit voraus. Da der König der St.-Katharina-Junggesellen-Bruderschaft vier Jahre Tanzschul-Erfahrung vorweisen kann, macht er sich keine so großen Sorgen um den gekonnten Walzerschritt an Unges Pengste. „Ich werde mit meiner Frau wohl noch ein paar individuelle Stunden nehmen“, sagte Hoppen dagegen. Denn das Tanzen gehört für die Könige zu einer von mehreren „Disziplinen“ während des Korschenbroicher Schützen- und Heimatfestes, bei denen sie eine gute Figur abgeben sollten – weswegen Bezirksbundesmeister Horst Thoren Unges Pengste auch „die Olympischen Spiele von Korschenbroich“ nannte.

Marschieren bei drei Paraden, Tanzen auf den Königsbällen, dazu das Heben des einen oder anderen Glases: Unges Pengste ist auch eine sportliche Herausforderung und verlangt Durchhaltevermögen. Immerhin wird in Korschenbroich fünf Tage gefeiert, in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juni. Und Olympia passt 2019 ganz besonders gut zum Fest: Denn Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird aus Ruhpolding anreisen und Ehrengast am Tisch von Junggesellen-König Baues sein: Wellingers Freundin lebt in Korschenbroich.