Unges Pengste 2019 : Feuerwerk, Tombola und Besuch aus Argentinien

Korschenbroich In wenigen Tagen beginnt Unges Pengste in Korschenbroich: Die Bruderschaften haben wieder ein attraktives Programm zum Schützenfest zusammengestellt – und sie freuen sich auf besondere Gäste.

Am Samstag startet Unges Pengste, Korschenbroichs großes Schützen- und Heimatfest – und das gleich mit einem Knalleffekt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Junggesellen haben für Samstagabend einen Feuerwerker bestellt, der am Matthias-Hoeren-Platz seine Raketen steigen lässt. Junggesellen-Präsident Steffen Cremer verspricht ein farbenfrohes Himmelsspektakel. Denn der Feuerwerker hat Erfahrung und beste Referenzen. Selbst das Japan-Feuerwerk in Düsseldorf wird von seiner Firma abgebrannt. Wer Pfingstsamstag die Raketen steigen sehen will, sollte um 22.45 Uhr zur Stelle sein. Steffen Cremer: „Gucken kann man überall gut, am Bierstand macht es den meisten Spaß.“