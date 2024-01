Unfall in Korschenbroich Auto stößt mit vier Jahre altem Jungen zusammen

Ein vier Jahre alter Junge ist durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw am Mittwoch gegen 16.45 Uhr an der Straße „An Heldsmühle“ in Korschenbroich leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei habe es sich dabei um einen witterungsbedingten Verkehrsunfall gehandelt. Der 45-jährige Autofahrer befuhr mit seinem Wagen die Straße „An Heldsmühle“ in Fahrtrichtung Borrenstraße, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Vierjährigen kam, der von links über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Straßenseite gelaufen war. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.