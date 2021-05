Motorradfahrer schwerverletzt : Unfall mit mehreren Beteiligten in Grevenbroich

Grevenbroich Ein Unfall in Grevenbroich, bei dem ein Motorradfahrer und weitere Autofahrer involviert waren, sorgte am Samstag für eine Sperrung der Energiestraße.

Am Samstag, 29. Mai gegen 16 Uhr, ereignete sich in Grevenbroich auf der Energiestraße in Höhe der Einmündung zur Hauptstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 49-jährige Grevenbroicher fuhr mit seinem Motorrad Yamaha über die Energiestraße in Richtung Frimmersdorf und überholte den VW eines 55-jährigen aus Grevenbroich. Als sich beide Fahrzeuge in gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch ungeklärt. Der Motorradfahrer stürzte und stieß mit dem vorausfahrenden Ford eines Grevenbroichers (61) zusammen.