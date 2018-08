Maternuskapelle Kleinenbroich: Unbekannte reißen Sträucher aus

Kleinenbroich Vandalismus an der Maternuskapelle. Kleinenbrocher Heimatverein sucht Zeugen.

(FR) In der Zeit zwischen dem 18. und dem 26. Juli wurden in der Anlage an der Maternuskapelle (Antoniusstraße./An der alten Mühle) zahlreiche Sträucher abgebrochen und Bodendecker ausgerissen. Wenn jemand etwas beobachtet hat, bitte beim Heimatverein Kleinenbroich unter Tel. 0175 522 64 68 melden. Anzeige wurde erstattet.