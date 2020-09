TV Korschenbroich ist unzufrieden mit Corona-Regeln : Schwimmer fühlen sich benachteiligt

Das Hallenbad in Korschenbroich: Die strengen Hygienemaßnahmen machen dort derzeit nur einen zeitlich stark eingeschränkten Besucher- und Trainingsbetrieb möglich. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Mit den aktuellen Corona-Regeln ist ein Trainingsbetrieb für den TV Korschenbroich kaum möglich. Abteilungsleiter Heinz Schnelle versteht die strenge Auslegung nicht. Mit der Stadt ist er eigentlich zufrieden, hat aber noch Wünsche.

Wer mit Heinz Schnelle dieser Tage über das Schwimmen spricht, erlebt einen Mann mit gemischten Gefühlen. Der Abteilungsleiter Schwimmen des TV Korschenbroich ist zugleich glücklich und voller Sorgen. Ersteres, weil trotz Corona-Pandemie endlich wieder Schwimmtraining möglich ist. Sorgenvoll, weil es so wie derzeitige Verordnungslage ist, für seinen Verein kaum möglich ist, ein vernünftiges Training anzubieten.

Zufriedener ist der Abteilungsleiter mit der Stadt Korschenbroich. „Sie tut, was überhaupt machbar ist“, sagt er. Dennoch gibt es für ihn ein großes Problem. Das Hallenbad schließt bereits um 18 Uhr, zu früh um ein vernünftiges Angebot für Jugendliche zu organisieren. Trainer und Sportler würden es bis 16 Uhr nicht zum Training schaffen. Schnelle hat sich daher im August an die Stadt gewandt, um für eine Verschiebung oder Erweiterung des Trainings zu werben. Hierfür hat der TVK auch angeboten, die Desinfektion vor dem möglichen Abendtraining selbst durchzuführen. „Vielleicht sind doch noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, so seine Hoffnung.