Gastronomie-Wettbewerb in Korschenbroich : Zwei Preise für Liedberger Landgasthaus

Liedberg Wann immer das Liedberger Landgasthaus an der Tour de Menu teilnahm, erreichte es auch das Siegerpodest. Das Restaurant überzeugte diesmal unter anderem mit seinem Service-Team.

58 Restaurants aus Düsseldorf und der Region nahmen an dem Wettbewerb teil, aus dem Rhein-Kreis Neuss waren neben dem Liedberger Landgasthaus noch das Bohai in Neuss sowie das Restaurant Fronhof und der Strümper Hof aus Meerbusch dabei. Alle Teilnehmer boten zwischen dem 20. März und dem 14. April ihren Gästen ein festgelegtes Tour-Menü an. Die Gäste wiederum konnten das Menü-Erlebnis im Anschluss in den Kategorien „Ambiente“, „Preis/Leistung“, „Qualität“ und „Service“ bewerten.