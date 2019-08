Im Waldstadion Korschenbroich : VfB Korschenbroich lädt zu Tag der offenen Tür ein

Korschenbroich Der Fußballklub bietet am Samstag im Waldstadion neben einigen Spielen auf dem Kunstrasenplatz viel Kinder-Unterhaltung. Zudem wird es eine besondere Partie mit den VfB-Allstars geben.

Fußballspiele hat es auf dem Kunstrasenplatz im Waldstadion mittlerweile schon einige gegeben, war das Spielfeld doch schon im vergangenen Herbst fertig geworden. Trotzdem wird der VfB Korschenbroich die Eröffnung des Platzes nun nochmals nachträglich feiern – am Samstag ab 11 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. „Das soll auch eine Art Dankeschön sein für unsere vielen Sponsoren und Unterstützer“, sagt der VfB-Vorsitzende Mario Zuther.

Für den Verein sei es eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren, sagt Zuther. Zudem habe sich nach den Vorstandswahlen im März schon viel getan. „Wir haben viele engagierte Leute, und auch die Mitglieder spüren die Aufbruchstimmung“, sagt Zuther. Am Samstag wird für die Besucher zu sehen sein, dass nicht nur der Kunstrasen neu ist: So gibt es eine neue Überdachung, eine neue Verkaufsbude entsteht, und es werden das Holzdach am Eingang und Stück für Stück das Vereinsheim auf Vordermann gebracht.