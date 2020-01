SV Glehn : Norbert Jurczyk zum neuen Vorsitzenden gewählt

Glehn 2012 beerbte Norbert Jurczyk Markus Drillges als Jugendleiter. Seit Freitag ist der gebürtige Neusser der Vorsitzende des mit 21 Mannschaften im Spielbetrieb größten Korschenbroicher Fußballvereines: Auch dieses Amt übernahm er von Drillges.

Im ersten Halbjahr 2020 will der Vorstand den Verein neu aufstellen: „Die Trennung in Hauptverein und Jugendabteilung ist in dieser Form nicht effektiv“, sagt der zweite Vorsitzende Jürgen Dressler, der den Prozess intensiv begleitet. Im Kern einer Strukturreform sollen künftig Fachbereiche mit entsprechenden Fachvorständen die Vereinsgeschicke lenken.

Weitere Projekte für 2020: Zum einen wird die Stadt Korschenbroich mit Geldern des Bundesförderprogrammes zur Sanierung von Sportanlagen die Trainingswiese an der Johannes-Büchner-Straße in einen Kleinfeld-Kunstrasen-Platz verwandeln. Er soll dem Verein in den Abendstunden und am Wochenende für Training und Spielbetrieb zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hoffen die Glehner auf eine Förderzusage aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten“, mit der die alten Flutlichtanlagen auf energiesparendes LED-Licht umgerüstet werden sollen. Für beide Programme muss der Verein auch Eigenmittel aufwenden. Zur Freude des neuen Vereinschefs bleibt Drillges als Projektleiter hierfür dem Klub erhalten.