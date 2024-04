Strickboutique in Korschenbroich „Wer einmal mit dem Stricken anfängt, hört nicht mehr auf“

Korschenbroich · Lisa Winterberg betreibt die Strickboutique „a knitter´s wish. En Strikkebutik“ an der Mühlenstraße. Ihre Garne aus Skandinavien locken Kunden aus Düsseldorf, Köln und sogar Frankfurt an. Was am Stricken so faszinierend ist und wieso es auch der Psyche gut tut.

04.04.2024 , 12:45 Uhr

Lisa Winterberg in ihrer Strickboutique „a knitter´s wish. En Strikkebutik“ an der Mühlenstraße. Für die skandinavischen und deutschen Garne in ihrem Ladenlokal kommen Kunden auch aus den Großstädten wie Düsseldorf und Köln nach Korschenbroich. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Angela Wilms-Adrians