Streetfood-Markt in Korschenbroich Wieder Köstliches beim Feierabendmarkt

„Diesmal können wir wirklich behaupten, dass es Spezialitäten aus der ganzen Welt geben wird“, sagt Organisator Marc Pesch. So kommt erstmals der „Farmers Truck“, ein echter amerikanischer Schulbus, in dem mittlerweile tolle Burger gebrutzelt werden. Bei „Streetfood Souvlaki“ gibt es griechische Grillspezialitäten. Das Team von „Fave“ bringt japanische Trüffel-Burger in die City, auch leckere französische Flammkuchen werden angeboten. Holländische Mini-Pfannkuchen mit vielen verschiedenen Toppings hat der „My Poffertjes“-Foodtruck dabei. Daniels Diner präsentiert überbackene Sandwiches, bei der Premiere von „Amys delicious delights“ gibt es Bagels, Hummus und viele weitere Spezialitäten.