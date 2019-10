Straßenverkehr in Korschenbroich : Straßenbaustelle in den Herbstferien in Scherfhausen

Straßenbaustelle in den Herbstferien in Scherfhausen

Straßenverkehr in Korschenbroich

Scherfhausen Ab kommendem Montag, 14. Oktober, wird im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen K4/K29 in Glehn-Scherfhausen auf 200 Metern Länge eine neue Asphaltdeckschicht aufgetragen. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten ab Kreuzungsmitte. Der erste Bauabschnitt erfolgt 97 Meter in südliche Richtung, der zweite Bauabschnitt 103 Meter in nördliche Richtung. Die Querung Schulstraße/K29 bleibt einspurig aufrecht erhalten, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die Baumaßnahme im Kreuzungsbereich wird laut Kreis voraussichtlich innerhalb der Herbstferien abgeschlossen.